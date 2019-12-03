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Александр Егоров: «Камера искажает угол изображения, поэтому трудно определить, был ли офсайд у Луценко»

14:28
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (0:1) Николая Волошина засчитать гол в ворота красно-синих.

На 52-й минуте встречи нападающий туляков Евгений Луценко, получив передачу на ход, прорвался по правому флангу, а затем отдал голевой пас партнеру по команде Даниле Лесовому. После матча некоторые эксперты выражали мнение о том, что Луценко, принимая мяч, находился в офсайде.

— Ассистент принял верное решение согласно инструкции, — сказал Егоров. — Камера искажает угол изображения, поэтому трудно определить. Камера не дает полной картинки. (Иван Торопцев)

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vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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