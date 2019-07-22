Александр Егоров: "Использование ВАР на матчах "Спартака"? Если будет возможность, почему бы и нет"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал возможное применение системы ВАР на матчах "Спартака", а также оценил работу судей на матчах красно-белых.

– Почему для ВАР была выбрана игра "Динамо" – "Рубин"?

– Потому что, во-первых, был матч в Москве – в плане логистики это удобно. И чтобы на одной команде не использовали систему два раза подряд – в следующем туре же предстоит серьезный матч ЦСКА – "Локомотив".

– В связи с тем, что сейчас лишком много вопросов работе арбитров на матчах "Спартака", у вас не будет личных пожеланий, чтобы в 3-м туре на матче красно-белых была система ВАР?

– Если у нас будет такая техническая возможность, почему бы нет. Но все зависит не только от РФС – есть целый комплекс вопросов, начиная от разрешения и заканчивая другими документами.

– Разрешение уже есть.

– Да, технически нам дали разрешение, есть машины.

– Сколько их?

– Когда мы обслуживали переходные игры, было задействовано две машины. Завтра-послезавтра будет понятно, сколько будет дальше использоваться.

– Очень много вопросов по судейству, много недовольств действиями арбитров, много жалоб поступает.

– Чтобы не нагнетать. Что значит, очень много поступает жалоб? Был резонанс в двух матчах "Спартака" – с "Сочи" и с "Ростовом". Есть в туре суперские моменты, где арбитры проявили себя хорошо – вы про них не говорили. Есть так же и ошибки. Если играет "Спартак", резонансно все и всегда много жалоб. Мы стартанули нормально, я считаю. Так получилось, что в стартовых турах были проблемы в матчах с участием одной и то же команды. Любой шум нам неприятен. Конечно, хотелось бы, чтобы меньше было к нам вопросов. Но так сложилось. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)