Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что пандемия коронавируса поставила в сложное экономическое положение лиги и клубы.

— Эпидемия коронавирусной инфекции оказала существенное негативное влияние. В чем выражается влияние? В переносе или отмене соревнований прежде всего, — цитирует Дюкова РИА «Новости». — Не состоится, в частности, чемпионат Европы. Клубы и лиги поставлены в сложное экономическое положение. Ряд клубов уже столкнулись с сокращением финансирования со стороны регионов, и им очень сложно продолжать свою деятельность. Даже клубы с благополучных территорий оказались на грани банкротства. Сокращение коснулось и региональные федерации, и любительские клубы, этот список можно продолжать.

В апреле было много критики, считалось, что это невозможно. Но спустя время все в футбольном сообществе и не только согласились, что возобновление сезона — необходимая мера для отечественного футбола. Это позволит сохранить спортивный принцип, в том числе по выходу в еврокубки, и сохранить доходы, а также позволит привлечь новых зрителей. Также это даст необходимую практику нашим футболистам.

Дюков также предложил создать оперативный штаб по выходу отечественного футбола из ограничений, связанных с коронавирусом. Чемпионат России из-за пандемии был прерван и должен возобновиться 19 июня. Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ были завершены досрочно.