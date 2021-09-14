Дюков высказался о заявлении Путина по поводу лимита на легионеров

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о высказывании Президента России Владимира Путина по поводу отмены лимита. Глава государства ранее заявил, что он против отмены органичений.

«Президент сказал о том, что необходимо регулирование вопроса по использованию иностранных игроков. Что касается нашего предложения, то мы не предлагали отказаться от регулирования. Мы предлагали новый подход к изменению регулирования использования иностранных игроков. Мы не ставили перед собой задачу создать приятные условия для иностранных спортсменов и ущемить права российских футболистов. Наша цель другая — повысить конкурентоспособность наших клубов, снизить их расходы, повысить конкурентоспособность игроков. Сохранить мотивацию к развитию, что очень важно для национальной сборной», — сказал Дюков.

Также глава РФС добавил: « К сожалению, информационное поле слилось в формат того, что мы предлагаем отменить лимит. Это не так. Если вы посмотрите на наше предложение, то поймете, что мы предлагаем иные вещи. Мы предлагаем минимальное количество доморощенных игроков — восемь футболистов, но их может быть и больше. Это качественные требования к легионерам. Это введение плавающего потолка зарплат. Потолок, как в хоккее, невозможен, ибо у нас нет закрытых лиг. Это стимулирование российских клубов использовать молодых российских игроков, финансовый стимул. Это, на наш взгляд, работает более эффективно, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта. Этот подход кажется более правильным. Это комплекс мер, который направлен на развитие академий. Эти ужесточение к требованиям академий. Предполагали также дополнительное стимулирование и финансирование. Это комплекс взаимосвязанных мер, который способен решить задачу повышения конкурентоспособности клубов и игры».

Дюков также подчеркнул: «РФС заинтересован, чтобы российские игроки выступали за наши клубы. Основные поставщики игроков сборной — наши клубы. Нам нужны мотивированные игроки. Надо, чтобы клубы, которые подготовили игроков сборной, получали соответствующее вознаграждение».

«Ограничения есть в любом чемпионате. Везде есть требования к доморощенным игрокам. Есть качественные критерии для иностранных игроков. Так или иначе регулирование есть в любом чемпионате. Мы считаем, что отказаться полностью от регулирования нельзя. Мы хотим сохранить регулирование, но изменить подход к нему», — добавил президент РФС.

Действующий в данный момент в Тинькофф РПЛ лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.