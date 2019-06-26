Александр Дюков: "Лимит "8+17" существенно не изменит ситуацию в нашем футболе"

Переход на лимит на легионеров по схеме "8+17" – шаг вперед, но он существенно не изменит ситуацию в российском футболе, заявил на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков.

В среду на заседании исполкома РФС было принято решение, что с сезона-2020/21 в чемпионате России будет действовать лимит по схеме "8+17". Согласно схеме "8+17", в заявке команды на сезон не может быть больше восьми иностранных футболистов, при этом все они смогут находиться на поле одновременно. В чемпионате России-2019/20 будет действовать прежняя схема – "6+5" (применяется с сезона-2014/15), по которой на поле в составе команды одновременно могут находиться не более шести легионеров, при этом число зарубежных игроков в заявке не ограничивается.

– Обсуждение вопроса проходило на совещаниях клубов, проводились консультации между РФС и представителями лиг, – сказал Дюков. – Можно сказать, что де-факто решение было принято еще несколько недель назад, а теперь оно было просто оформлено юридически. Можем ли когда-нибудь вернуться к "6+5"? Никогда не говори никогда, но, надеюсь, что этого никогда не произойдет, поскольку "8+17" – это шаг вперед.

– При этом я не считаю, что это решение существенно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим серьезных изменений, то нам нужно больше уделять времени, финансовых ресурсов детско-юношескому футболу, – отметил президент РФС.

– С одной стороны большой разницы нет между "8+17" и "6+5" нет, с другой – есть, – сказал Дюков. – Новая формула лимита заставит многие клубы поменять трансферные стратегии. Допустим, в команде есть легионерская позиция. На замене – еще два иностранца. Допустим, в "Зените" был Иванович, а под ним – Маммана и Нету, а уже потом – Скроботов. То есть у Скроботова шансов получить игровую практику было совсем немного. При "8+17" у российских футболистов, на чьих позициях выступают сильные легионеры, будет больше возможностей выйти на поле. (Илья Андреев)

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