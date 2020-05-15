Александр Дюков: «Для проведения стыковых матчей нет места в календаре»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 в ФНЛ и не проводить стыковые матчи за место в РПЛ.

— Почему все-таки решили прекратить сезон в ФНЛ и отказаться от стыковых матчей?

— Когда турнир не доигрывается и надо принять решение о распределении мест, никакое решение не будет справедливым, — сказал Дюков. — У каждого свое представление о справедливости. Проведение мини-турнира невозможно. Исходя из текущего регламента ФНЛ, при создании нового турнира надо аннулировать итоги предыдущего первенства. Это сложно, И вообще нужно применять единый подход как к РПЛ, так и к ФНЛ. Финансово и организационно клубам ФНЛ будет гораздо труднее выполнить требования регламента. А для стыковых матчей вы просто не найдете места в календаре. (Дмитрий Зеленов)