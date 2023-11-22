Александр Чугунов оценил выступление «Краснодара» после первого круга РПЛ

Бывший полузащитник «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов прокомментировал лидерство «Краснодара» в турнирной таблице после первого круга РПЛ.

«В принципе, я считаю первое место «Краснодара» справедливым. Галицкий столько лет вкладывает в эту команду, что когда-то должны прийти везение, удача и вознаграждение. Во-вторых, «Краснодар» не шарахается, в отличие от «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Может, раньше у «Краснодара» был получше состав, но сейчас у него команда гораздо более ровная, чем у остальных.

Я не говорю, что «Краснодар» сейчас по игре сильнее всех. Игрового превосходства над остальными у него не видно. Рациональность — да, везение — да. Креативным футболом отличаются «Крылья Советов», они получают удовольствие от игры. У «Краснодара» этого нет, конечно, однако есть результат. Другое дело, если, не дай бог, пойдут травмы. Замен-то у них равноценных нет. «Краснодар» не обладает таким классом, какой раньше был у «Спартака». Если краснодарцы станут меньше двигаться на поле, то могут со многими аутсайдерами потерять очки. Такая проблема ещё может возникнуть у них в будущем», — цитирует Чугунова «РБ Спорт».

По итогам первого круга чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. У «Зенита» вторая строчка и 30 баллов.