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Сегодня, 12:33

Александр Чугунов оценил выступление «Краснодара» после первого круга РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов прокомментировал лидерство «Краснодара» в турнирной таблице после первого круга РПЛ.

«В принципе, я считаю первое место «Краснодара» справедливым. Галицкий столько лет вкладывает в эту команду, что когда-то должны прийти везение, удача и вознаграждение. Во-вторых, «Краснодар» не шарахается, в отличие от «Спартака», «Динамо», ЦСКА. Может, раньше у «Краснодара» был получше состав, но сейчас у него команда гораздо более ровная, чем у остальных.

Я не говорю, что «Краснодар» сейчас по игре сильнее всех. Игрового превосходства над остальными у него не видно. Рациональность — да, везение — да. Креативным футболом отличаются «Крылья Советов», они получают удовольствие от игры. У «Краснодара» этого нет, конечно, однако есть результат. Другое дело, если, не дай бог, пойдут травмы. Замен-то у них равноценных нет. «Краснодар» не обладает таким классом, какой раньше был у «Спартака». Если краснодарцы станут меньше двигаться на поле, то могут со многими аутсайдерами потерять очки. Такая проблема ещё может возникнуть у них в будущем», — цитирует Чугунова «РБ Спорт».

По итогам первого круга чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 32 очками. У «Зенита» вторая строчка и 30 баллов.

ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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