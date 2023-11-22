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Сегодня, 12:34

Гаврилов — о восстановлении после инсульта: «Прогресс есть, рука движется»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «СЭ», как проходит восстановление после инсульта.

«Прогресс в восстановлении есть, но это не так быстро происходит. Рука движется потихоньку. Как говорят врачи, динамика есть. Пока я в больнице планово», — сказал Гаврилов «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и в начале августа был выписан из больницы.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы.

Юрий Гаврилов (футбол)
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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