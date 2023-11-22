Гаврилов — о восстановлении после инсульта: «Прогресс есть, рука движется»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал «СЭ», как проходит восстановление после инсульта.

«Прогресс в восстановлении есть, но это не так быстро происходит. Рука движется потихоньку. Как говорят врачи, динамика есть. Пока я в больнице планово», — сказал Гаврилов «СЭ».

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и в начале августа был выписан из больницы.

Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы.