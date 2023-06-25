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Александр Алаев: «Большинство клубов поддержали мячи от Nike, по качеству они лучшие»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что большинство клубов РПЛ поддержали мячи от Nike.

«Разглашать итоги голосования не имею права, это конфиденциально. Но явное большинство клубов поддержали Nike. Ключевой фактор — качество мячей. Мы провели тотальное тестирование, в том числе закрытое тестирование, пока по качеству мяч Nike лучше конкурента. Тем не менее, надеемся на то, что альтернатива сохранится. Один из вариантов — совместно с российский компанией разработать топовый мяч, брендированный под РПЛ. Отыграем один сезон, а дальше посмотрим», — сказал Алаев «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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