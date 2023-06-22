Алаев: «Если после публикации календаря РПЛ будут подозрения, значит, буду держать ответ»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал то, что календарь чемпионата России на сезон-2023/24 составляет «Высшая школа экономики».

— «Высшая школа экономики» не первый год составляет календарь для РПЛ. В прошлом году тоже они этим занимались и устроили ковровую дорожку для одного из клубов. То есть «Зенит» получит «Оренбург», «Факел» и «Сочи» на финише чемпионата. Там тоже были какие-то вводные критерии. Где гарантия, что эта ситуация не повторится?

— Вопрос понятен, но обсуждать ситуацию, происшедшую год назад, и в которой я не принимал участие, я не буду. Поясню немножко про коллег из «Высшей школы экономики». Они делают техническую работу, им дается огромный перечень ограничений, плюс у каждого клуба есть ограничения — у кого-то концерт, у кого-то мероприятия с президентом, у кого-то реновация газона. Они делают техническую работу за свет своих алгоритмов и дают варианты. Они не голосуют. Не удивлюсь, если не все из них знают про ковровую дорожку «Зенита». У них больше аналитическая, математическая работа. Если после публикации календаря будут подозрения, значит, буду держать ответ. Надеюсь, что и вы, и болельщики, и все клубы поймут, что календарь составлялся не под кого-то, а с учетом всех сложностей.