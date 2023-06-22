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Сегодня, 17:29

Алаев: «Если после публикации календаря РПЛ будут подозрения, значит, буду держать ответ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал то, что календарь чемпионата России на сезон-2023/24 составляет «Высшая школа экономики».

— «Высшая школа экономики» не первый год составляет календарь для РПЛ. В прошлом году тоже они этим занимались и устроили ковровую дорожку для одного из клубов. То есть «Зенит» получит «Оренбург», «Факел» и «Сочи» на финише чемпионата. Там тоже были какие-то вводные критерии. Где гарантия, что эта ситуация не повторится?

— Вопрос понятен, но обсуждать ситуацию, происшедшую год назад, и в которой я не принимал участие, я не буду. Поясню немножко про коллег из «Высшей школы экономики». Они делают техническую работу, им дается огромный перечень ограничений, плюс у каждого клуба есть ограничения — у кого-то концерт, у кого-то мероприятия с президентом, у кого-то реновация газона. Они делают техническую работу за свет своих алгоритмов и дают варианты. Они не голосуют. Не удивлюсь, если не все из них знают про ковровую дорожку «Зенита». У них больше аналитическая, математическая работа. Если после публикации календаря будут подозрения, значит, буду держать ответ. Надеюсь, что и вы, и болельщики, и все клубы поймут, что календарь составлялся не под кого-то, а с учетом всех сложностей.

РПЛ
Александр Алаев
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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