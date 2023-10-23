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Сегодня, 09:50

Алаев: «Где мы, а где цензура? Поддерживаем креативные, модные ролики и иную деятельность клубов в соцсетях»

Алаев ответил на вопрос о цензуре со стороны РПЛ в отношении медийной активности клубов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о цензуре со стороны РПЛ в отношении медийной активности клубов.

— В последнее время есть ощущение, что РПЛ вводит цензуру в медийную деятельность клубов: была информация о запрете развлекательного контента «Ростова», «Пари НН»...

— Где мы, а где цензура? Что касается случая с «Пари НН», то мы с ними встречались, у нас отличные отношения с руководством. Поддерживаем креативные, модные ролики и иную деятельность в соцсетях, поскольку сами любим что-то особенное. Просто это нужно заранее проговаривать и обсуждать. Ничего мы запрещать не будем — наоборот, хотим помогать клубам делать современный контент.

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ» о запрете со стороны РПЛ на появление защитника нижегородцев Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!».

По словам директора по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антона Фетисова, «Пари НН» пытался привлечь внимание акцией, но не получал запрета на ее проведение.

Александр Алаев. «Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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