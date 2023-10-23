Кафанов оценил игру Песьякова в матче «Ростова» с «Ахматом»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов поделился впечатлениями от игры Сергея Песьякова в матче 12-го тура РПЛ с «Ахматом».

«Доволен игрой Песьякова. На 15-й минуте при счете 0:0 он нас там спас. Во втором тайме сыграл без ошибок. Если коротко, сыграл без ошибок и спас. Будет ли вызов в сборную России? Про сборную мы сейчас не говорим. Я сейчас говорю только про «Ростов», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков выступает за «Ростов» с июля 2017 года. Всего за клуб он провел 171 матч, пропустил 222 мяча и 46 раз отстоял на ноль.