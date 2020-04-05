РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Алекс Крал: «Понимаю, что сезон остановили в целях безопасности, но я этому не очень рад»

10:44
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что недоволен приостановкой сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса, поскольку, по его мнению, набрал оптимальную форму.

— Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад, — приводит Ceskatelevize.cz слова Крала. — Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я прекрасно чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя злиться на происходящее.

Сезон-2019/20 в России приостановлен как минимум до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир