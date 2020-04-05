Алекс Крал: «Понимаю, что сезон остановили в целях безопасности, но я этому не очень рад»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил, что недоволен приостановкой сезона-2019/20 в связи с пандемией коронавируса, поскольку, по его мнению, набрал оптимальную форму.

— Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад, — приводит Ceskatelevize.cz слова Крала. — Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я прекрасно чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя злиться на происходящее.

Сезон-2019/20 в России приостановлен как минимум до 31 мая из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 203 099 человек. Умерших — 64 774, выздоровевших — 246 893. В России на данный момент 4731 случай заражения, 43 человека умерли, выздоровело — 333.