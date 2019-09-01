Алекс Крал: «На матче «Спартака» увидел нечто удивительное»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) оценил атмосферу на «Открытие Арене».

— В Чехии максимум собирается 20 тысяч. И это только на топовые команды, — отметил Крал в эфире клубного телевидения. — На других матчах не так много фанатов, поэтому то, что я видел сегодня, для меня нечто удивительное. Подобное можно увидеть только в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Я очень счастлив, что на таком матче было столько фанатов.

— Что повлияло на ваш переход в «Спартак»?

— Я провел в «Славии» всего 8 месяцев. «Спартак» сделал очень хорошее предложение. Когда услышал, то сразу захотел сюда перейти. Это новый уровень в моей карьере. Это вызов. С нетерпением жду тренировок и матчей.