Алекс Крал: «Мы не сражаемся с «Зенитом», «Спартак» бьется за титул»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в разговоре с «СЭ» прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице. В 6-м туре Тинькофф РПЛ красно-белые победили «Арсенал» (2:1) и обошли «Зенит», которому в воскресенье предстоит игра против «Локомотива».

— Мы отлично стартовали в этом чемпионате, — заявил Крал. — Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать. Готовы ли мы сражаться с «Зенитом»? Мы не сражаемся с «Зенитом» или каким-либо другим клубом, «Спартак» бьется за титул. (Севастиан Терлецкий)

После шести сыгранных матчей у «Спартака» 14 очков, 12 — у «Зенита», но у команды Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».