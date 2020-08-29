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Алекс Крал: «Мы не сражаемся с «Зенитом», «Спартак» бьется за титул»

22:39
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в разговоре с «СЭ» прокомментировал лидерство команды в турнирной таблице. В 6-м туре Тинькофф РПЛ красно-белые победили «Арсенал» (2:1) и обошли «Зенит», которому в воскресенье предстоит игра против «Локомотива».

— Мы отлично стартовали в этом чемпионате, — заявил Крал. — Если бы в прошлом сезоне мы реализовывали свои моменты, то занимали бы такие же позиции, как сейчас. Теперь мы забиваем голы и, надеюсь, будем продолжать это делать. Готовы ли мы сражаться с «Зенитом»? Мы не сражаемся с «Зенитом» или каким-либо другим клубом, «Спартак» бьется за титул. (Севастиан Терлецкий)

После шести сыгранных матчей у «Спартака» 14 очков, 12 — у «Зенита», но у команды Сергея Семака игра в запасе с «Локомотивом».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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