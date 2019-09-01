Алекс Крал: «Хочу для «Спартака» быть, как Давид Луиз для «Челси»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1) сравнил себя с экс-защитником «Челси» Давидом Луизом.

— Многие говорят, что у нас похожие прически. Когда мы играли против «Челси», по сети гуляло много фото. Это было забавно, — отметил Крал в эфире клубного телевидения. — Он очень дружелюбный парень. Когда его встретил, то он не знал меня, ведь я из небольшого клуба. Однако после матча он подошел ко мне и сказал: «Здравствуй, брат». Если я буду так же важен для «Спартака», как он был для «Челси», то я буду счастлив.