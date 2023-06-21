Алдонин — о включении Мелехина в топ-100 лучших молодых игроков Европы: «Это не статус звездности, он еще ничего не добился»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о включении защитника «Ростова» Виктора Мелехина в список 100 лучших молодых футболистов Европы.

«В российском футболе есть большое количество примеров, когда после каких-то ярлыков и списков молодые игроки останавливались в развитие. Главное, чтобы с Мелехиным такое признание не сыграло злую шутку. Любой список — это аванс. Нужно продолжать работать, и, главное, чтобы он оправдал свое попадание туда. Это не статус звездности, он еще ничего не добился и не стал лидером «Ростова». Ему к этому надо стремиться и прогрессировать на тренировках. Большая заслуга клуба и тренерского штаба, что они молодому парню доверили место в составе и выпускали на поле», — приводит Legalbet слова Алдонина.

20 июня издание Tuttosport опубликовало список из 100 претендентов на премию Golden Boy-2023. Приз вручается лучшему игроку младше 21 года. Помимо Мелехина, в топ-100 вошли еще два футболиста, выступающие в чемпионате России: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан.