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Ларин: «Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость, со всеми поддерживаю связь»

Алина Савинова
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал об общении с выпускниками чертановской академии.

«Я со всеми поддерживаю хорошую связь и со всеми в течение недели хотя бы раз общаюсь. Созваниваемся, переписываемся, иногда встречаемся в Москве. Воспитанники «Чертаново» в РПЛ — моя гордость. Конечно, мы продолжаем общение. Когда-то они мне были благодарны, сейчас я им благодарен за ту поддержку, которую они оказывали на протяжении двух с половиной лет», — приводит Metaratings.ru слова Ларина.

Ларин работал в академии «Чертаново» с 2008 по 2021 год. Осенью 2022-го его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 24 мая Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://metaratings.ru/news/larin-vospitanniki-chertanovo-v-rpl-moya-gordost-260444/
Футбол
РПЛ
ФК Чертаново
Николай Ларин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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