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«Крылья Советов», «Оренбург» и «Алания» не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ

20:30
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В среду, 5 мая, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I, сообщает пресс-служба организации.

Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург» (Оренбург), «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Крылья Советов» досрочно стали победителями чемпионата Олимп — ФНЛ сезона-2020/2021. На втором месте идет «Оренбург». Далее в турнирной таблице расположились «Нижний Новгород», «Алания», «Торпедо» и «Балтика».

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