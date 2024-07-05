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Сегодня, 19:34

Агент Голенкова не исключил трансфер форварда «Ростова» в «Зенит»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Есть вероятность, что Голенков покинет «Ростов» этим летом?

— Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти.

— «Зенит» ищет себе силового форварда. Голенков будет готов перейти в петербургский клуб, если поступит предложение?

— Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать, — приводит слова Голенкова «Спорт День за Днем».

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. С тех пор футболист провел 88 матчей за дончан во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: «Спорт День за Днем»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
Егор Голенков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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 - : -
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