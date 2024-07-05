Агент Голенкова не исключил трансфер форварда «Ростова» в «Зенит»

Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопрос о будущем футболиста.

— Есть вероятность, что Голенков покинет «Ростов» этим летом?

— Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти.

— «Зенит» ищет себе силового форварда. Голенков будет готов перейти в петербургский клуб, если поступит предложение?

— Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать, — приводит слова Голенкова «Спорт День за Днем».

Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. С тех пор футболист провел 88 матчей за дончан во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.