Агент Голенкова не исключил трансфер форварда «Ростова» в «Зенит»
Андрей Талаев, агент нападающего «Ростова» Егора Голенкова, ответил на вопрос о будущем футболиста.
— Есть вероятность, что Голенков покинет «Ростов» этим летом?
— Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти.
— «Зенит» ищет себе силового форварда. Голенков будет готов перейти в петербургский клуб, если поступит предложение?
— Сейчас это обсуждать бессмысленно. Если оно поступит, то будем обсуждать, — приводит слова Голенкова «Спорт День за Днем».
Голенков выступает за «Ростов» с февраля 2022 года. С тех пор футболист провел 88 матчей за дончан во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач.
Источник: «Спорт День за Днем»
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