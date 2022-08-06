Шоумен Сергей Белоголовцев: «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел"
Актер и шоумен Сергей Белоголовцев прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата России.
— Сегодня играли команды абсолютно разного класса. Не скажу, что «Спартак» какой-то очень сильной командой показался, скорее «Урал» — очень слабой. Я не помню «Урал» таким слабым никогда. Думаю, там есть проблемы... Иванов — мужик большой, я его бесконечно уважаю и знаком с ним. Он практически в одиночку тащит футбол в Екатеринбурге уже много лет, ему огромное уважение.
— Стоит ли «Уралу» менять тренера?
— В этом нет никакого смысла. Может быть, это сделать нужно с точки зрения перезагрузки — думаю, Шалимов находится в тяжелом эмоциональном состоянии в последние полгода. Но смена тренера, думаю, особо ничего не изменит, может, только чуть-чуть оживит игроков. В команде словно царит атмосфера «Что воля, что неволя...», если выражаться цитатой из одной сказки.
— Два гола по такой игре — это маловато для «Спартака», согласитесь. Проблема ли такая реализация?
— Да, это огромная проблема. «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел в своей жизни, а я много футбола смотрел. «Спартак» иногда показывает класс, близкий к европейскому, а иногда превращается в дворовую команду. Это очень странно и смешно. Но именно за это, возможно, «Спартак» многие и любят, — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0