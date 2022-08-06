Шоумен Сергей Белоголовцев: «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел"

Актер и шоумен Сергей Белоголовцев прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата России.

— Сегодня играли команды абсолютно разного класса. Не скажу, что «Спартак» какой-то очень сильной командой показался, скорее «Урал» — очень слабой. Я не помню «Урал» таким слабым никогда. Думаю, там есть проблемы... Иванов — мужик большой, я его бесконечно уважаю и знаком с ним. Он практически в одиночку тащит футбол в Екатеринбурге уже много лет, ему огромное уважение.

— Стоит ли «Уралу» менять тренера?

— В этом нет никакого смысла. Может быть, это сделать нужно с точки зрения перезагрузки — думаю, Шалимов находится в тяжелом эмоциональном состоянии в последние полгода. Но смена тренера, думаю, особо ничего не изменит, может, только чуть-чуть оживит игроков. В команде словно царит атмосфера «Что воля, что неволя...», если выражаться цитатой из одной сказки.

— Два гола по такой игре — это маловато для «Спартака», согласитесь. Проблема ли такая реализация?

— Да, это огромная проблема. «Спартак» — самая многоликая команда из всех, которые я вообще видел в своей жизни, а я много футбола смотрел. «Спартак» иногда показывает класс, близкий к европейскому, а иногда превращается в дворовую команду. Это очень странно и смешно. Но именно за это, возможно, «Спартак» многие и любят, — приводит слова Белоголовцева «РБ Спорт».