Соломатин: «Рано говорить о какой-то борьбе между «Спартаком» и ЦСКА в РПЛ»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о победе армейцев над «Факелом» в матче 4-го тура РПЛ.

«Надо отметить, сейчас «Спартак» выглядит уверенно. Сейчас четвертый тур. Рано о чем-то говорить, о какой-то борьбе между «Спартаком» и ЦСКА. Из несчастного случая в Нижнем Новгороде команда сделала выводы. Даже хорошо, что пока не забиваем в первом тайме, во втором забили четыре. Следующий «Зенит». Надеемся на положительный результат», — сказал Соломатин «СЭ».

В следующем, 5-м туре, ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» (13 августа, 17.00 мск), а «Факел» сыграет на своем поле с «Уралом» (12 августа, 19.30 мск).