ЦСКА — «Факел»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

ЦСКА со счетом 4:1 победил «Факел» в домашнем матче 4-го тура РПЛ.

В составе армейцев отличились Константин Кучаев, Хесус Медина, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль. Единственный гол гостей забил Георгий Гонгадзе.

Благодаря победе ЦСКА догнал «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России, команды делят первое место. «Факел» с 2 очками идет на 13-й строчке.

В следующем, 5-м туре РПЛ ЦСКА предстоит сыграть на выезде с «Зенитом» 13 августа. «Факел» в следующем туре встретится на своем поле с «Уралом» 12 августа.