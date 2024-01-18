Маклаков заявил, что встреча с Джикией прошла великолепно: «Его игровое время не обсуждали»

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков рассказал «СЭ» о встрече с защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Встреча с Джикией и Трахтенбергом прошла великолепно. Я в дружеских отношениях с Георгием. Что обсуждали? Говорили обо всем: о спорте, о жизни. Именно то, что вам хотелось бы услышать, его игровое время, мы не обсуждали», — сказал Маклаков «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал обсудит с Джикией продление контракта на сборе команды в ОАЭ.

В этом сезоне 30-летний защитник принял участие в 9 матчах и не отличился результативными действиями.