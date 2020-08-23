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Актер Александр Петров рассказал, когда начал болеть за «Спартак»

15:10
Александр Петров с девушкой.
Александр Петров с девушкой.
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Известный российский актер Александр Петров объяснил, почему болеет за «Спартак» и рассказал о том, как посещал с отцом игры любимой команды.

«Когда меня папа «подсадил» на футбол, «Спартак» был командой, которая обыгрывала мадридский «Реал» и «Аякс», выиграла пять из шести матчей в группе Лиги чемпионов. Это была большая и великая команда, которую знали в Европе, — сказал Петров в программе «Все на матч!» телеканала «Матч ТВ».

«Это была действительно народная команда. Я очень верю, что болельщики «Спартака» всегда будут болельщиками «Спартака», всегда будут едины. Конечно же, все ждут возвращения старого доброго «Спартака», который побеждал всех в Европе. Я в любой ситуации всегда болею за «Спартак»», — подытожил Петров.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в воскресенье, 23 августа. Начало встречи — в 19.00 мск.

Спартак — Локомотив

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