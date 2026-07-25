Главный тренер «Динамо» Шварц о матче с «Крыльями Советов»: «Проблема была во втором тайме»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ.

«Мы увидели два разных тайма в нашем исполнении. В первом мы контролировали игру, создали много хороших моментов, но не использовали их. Проблема была во второй половине. В самом начале тайма самарцы создали момент, после этого мы потеряли нити игры и не смогли создать хорошие возможности для взятия ворот. Мы не довольны результатом и игрой во втором тайме, так что нам нужно прибавлять в интенсивности и работе с мячом», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

Во 2-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Балтикой» на выезде 1 августа.