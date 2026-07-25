Главный тренер «Динамо» Шварц о матче с «Крыльями Советов»: «Проблема была во втором тайме»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ.
«Мы увидели два разных тайма в нашем исполнении. В первом мы контролировали игру, создали много хороших моментов, но не использовали их. Проблема была во второй половине. В самом начале тайма самарцы создали момент, после этого мы потеряли нити игры и не смогли создать хорошие возможности для взятия ворот. Мы не довольны результатом и игрой во втором тайме, так что нам нужно прибавлять в интенсивности и работе с мячом», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
Во 2-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Балтикой» на выезде 1 августа.
Источник: ФК «Динамо» Москва
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|
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|7
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|21-10
|23
|
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|5
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|23
|
6
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|12
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|
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|6
|4
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|
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|12
|2
|5
|5
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|11
|
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|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
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|12
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
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|7
|П
|
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Педро
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|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
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|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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