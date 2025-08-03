«Динамо» заплатило за Рубенса 8 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», сумма сделки по переходу Рубенса из «Атлетико Минейро» в «Динамо» — 8 миллионов евро.

Еще один миллион бразильский клуб получит бонусом при достижении 24-летним футболистом определенного числа сыгранных матчей в РПЛ. Это число довольно приличное — самое раннее Рубенс его сможет достичь через три года.

Ранее бразильские СМИ писали о сумме сделки в 12 миллионов евро.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Рубенсом 31 июля. Соглашение с бразильцем рассчитано до 30 июня 2030 года. Он выбрал 44-й игровой номер в московском клубе.