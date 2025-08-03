Дзюба нецензурно обратился к партнерам в перерыве матча «Акрон» — «Спартак»: «Мы их выиграть должны!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба эмоционально обратился к своим одноклубникам после завершения первого тайма матча 3-го тура РПЛ против «Спартака».

Форвард в нецензурной форме выразил недовольство игрой партнеров.

«Мы их выиграть *** должны, а вы *** как будто на ничью с ними играть вышли», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

Первый тайм матча «Акрон» — «Спартак» завершился вничью — 0:0. В добавленное к первой половине встречи время защитник гостей Даниил Хлусевич получил две желтые карточки и был удален с поля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Акрон» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

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