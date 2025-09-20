«Акрон» — «Рубин»: Сиве забил дебютный гол и сравнял счет

«Рубин» сравнял счет в матче против «Акрона» в 9-м туре РПЛ — 2:2.

На 86-й минуте забил Жак Сиве. Это дебютный гол для 24-летнего француза после перехода из «Генгама».