«Рубин» отыгрался со счета 0:2 и вырвал ничью в матче с «Акроном»

«Акрон» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» в матче 9-го тура РПЛ — 2:2.

НА 37-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Дмитрия Пестрякова. На 50-й минуте дебютным голом отметился экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович, удвоивший преимущество тольяттинцев.

На 54-й минуте отставание казанцев сократил Мирлинд Даку. Ничью гостям принес гол новичка Жака Сиве на 86-й минуте.

«Рубин» (15 очков) остается на пятом месте в РПЛ. «Акрон» (7) прервал серию из 4 поражений подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице. Тольяттинцы не побеждали в чемпионате России с июля.