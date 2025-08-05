Тюкавин: «Можно каждое второе сообщение опровергать. Поехали в Китай, и кто-то написал: «Что он все ездит, не тренируется, не играет»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» ответил на критику в соцсетях.

— Заметил, что ты подписан на новостные ресурсы. Разные сообщения о тебе как-то влияют?

— Не сказал бы, что я прям все внимательно отслеживаю. Понятно, что кто-то что-то присылает, кто-то о чем-то говорит. Отношусь к этому спокойно.

— Что самое удивительное читал о себе, что нужно опровергнуть?

— Там можно каждое второе сообщение опровергать. Даже вот сейчас поехали в Китай, и кто-то написал: «Что он все ездит, не тренируется, не играет». То есть не знают всех нюансов поездки и пишут ерунду. Хотя я тут каждый день тренировался. Самое главное, ты сам знаешь правду и ответственно относишься к делу, к тренировкам, к своему здоровью.

— Новости про интерес «ПСЖ», «Милана» и других команд, наверное, уже надоели?

— Да. Надоели (смеется).

— Писали про «Порту». Было ли что-то близкое?

— Понятно, во что-то попадали. Но не во все команды.

