«Акрон» подписал контракт с нападающим Тедичем

«Акрон» объявил о подписании контракта с нападающим Слободаном Тедичем.

Соглашение с 26-летним сербом рассчитано на четыре года. Он будет играть в российской команде под 9-м номером.

Форвард играл за «Чукарички», «Чарльтон», «Барнсли», «Зволле». Несколько лет спортивные права на него принадлежали «Манчестер Сити».

В сезоне-2025/26 в 36 матчах за «Чукарички» нападающий забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

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