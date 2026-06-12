Полузащитник «Акрона» Джаковац перешел в «Войводину»

Полузащитник «Акрона» и сборной Боснии и Герцеговины Ифет Джаковац перешел в «Войводину», сообщила пресс-служба тольяттинского клуба.

«Мы рассчитывали на Джаковаца в новом сезоне, но после завершения переходных матчей он попросил нас о возвращении на родину по семейным обстоятельствам», — сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.

Он подчеркнул, что клуб добился выгодного предложения от «Войводины» и в ближайшее время тольяттинцы подпишут нового игрока на позицию ушедшего боснийца.

Футболист присоединился к «Акрону» 15 января 2025 года. 28-летний полузащитник провел за тольяттинцев 32 матча, в которых отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2025/26 «Акрон» набрал 27 очков и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В переходных матчах за право выступать в РПЛ-2026/27 тольяттинцы обыграли «Ротор» по сумме двух встреч (2:0, 0:1).

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