В Сербии считают, что Тедич способен заменить Дзюбу в «Акроне»

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» новость о подписании сербского нападающего Слободана Тедича в тольяттинский «Акрон».



«Хороший форвард. Он моложе Дзюбы, может больше двигаться. Артем более статичный футболист, Тедич же способен двигаться как в штрафной зоне, так и вне ее. Благоевич понимает, что его команде нужен такой нападающий. Он будет очень полезен «Акрону». Думаю, у него получится заменить Дзюбу», — сказал Цветкович «СЭ».



12 июня «Акрон» объявил о подписании контракта с нападающим Слободаном Тедичем.



Соглашение с 26-летним сербом рассчитано на четыре года. Он будет играть в российской команде под 9-м номером. Форвард играл за «Чукарички», «Чарльтон», «Барнсли», «Зволле». Несколько лет спортивные права на него принадлежали «Манчестер Сити».

Давид Петросян