«Акрон» — «Пари НН»: Лесовой вывел гостей вперед на 15-й минуте

«Пари НН» открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 15-й минуте отличился Даниил Лесовой. Для 27-летнего футболиста это первый гол в нынешнем сезоне.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.