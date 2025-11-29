Защитник Жубал может покинуть «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Жубал может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По данным источника, в подписании 32-летнего футболиста заинтересованы клубы из Бразилии и Японии.

Жубал перешел в «Краснодар» из «Осера» летом 2025 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне футболист провел за клуб девять матчей во всех турнирах и отметился одним голом.

Контракт Жубала с краснодарским клубом рассчитан до лета 2027 года.