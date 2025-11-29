«Акрон» — «Пари НН»: Боселли увеличил преимущество гостей с пенальти

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли реализовал 11-метровый в матче 17-го тура чемпионата России против «Акрона» — 2:0.

Уругваец увеличил преимущество нижегородцев на 34-й минуте. Главный арбитр Владислав Целовальников после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Акрона» за игру полузащитника тольяттинской команды Максима Болдырева рукой. Также судья показал футболисту желтую карточку.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.