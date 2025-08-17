Черчесов надеется, что «Ахмат» продолжит радовать Кадырова своими результатами

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку на матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Игра команд прошла 16 августа в Грозном и завершилась победой «Ахмата» со счетом 3:1. Грозненская команда выиграла второй подряд матч РПЛ после назначения Черчесова на пост главного тренера.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!» — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

«Ахмат» набрал 6 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России грозненцы проведут 22 августа против «Оренбурга».

61-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года.