17 августа, 12:17

Черчесов надеется, что «Ахмат» продолжит радовать Кадырова своими результатами

Алина Савинова

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку на матче 5-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Игра команд прошла 16 августа в Грозном и завершилась победой «Ахмата» со счетом 3:1. Грозненская команда выиграла второй подряд матч РПЛ после назначения Черчесова на пост главного тренера.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!» — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

«Ахмат» набрал 6 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате России грозненцы проведут 22 августа против «Оренбурга».

61-летний Черчесов возглавил «Ахмат» 6 августа, подписав контракт с клубом на три года.

  • ace1976

    На багаже Сторожука

    17.08.2025

  • Millwall82

    Стас, бороду пора отрастить, и в цвет хаки переодеться. Ну на голову тюрбан там какой придумать (лысых просто не было). И вылитый полевой командир.

    17.08.2025

  • GonzaBlanco

    Полевой командир кадыровец

    17.08.2025

  • pupkin-221

    Стасик знает, как правильно лизать задницу нужным людям ! Правда с венграми и казахами у него что-то не сложилось, пинком под зад был выгнан !

    17.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Тот хоккеист, этот футболист. Ещё теннисист был, помнится.

    17.08.2025

