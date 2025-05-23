Кафанов: «Говорил Торопу: «Не слушай, когда тебе говорят, что ты должен быть как Акинфеев»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем голкипера ЦСКА Владислава Торопа.

«У Славы Торопа большое будущее. Сравнимо с Акинфеевым? Точно такого же пути не будет. Такого, как у Игоря, ни у кого не будет. Но у Торопа будет свой — тоже яркий. Безусловно, у него должна быть успешная карьера. Славе я тоже об этом говорил: «Не слушай, когда тебе говорят, что ты должен быть как Игорь». Таких как Акинфеев больше нет», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 21-летний Тороп провел 13 матчей во всех турнирах, 9 из которых отыграл на ноль.