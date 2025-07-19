«Акрон» — «Крылья Советов»: хозяева открыли счет

«Акрон» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

На 45+1-й минуте счет открыл Йонуц Неделчару.