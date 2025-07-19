Агент Ловрича — об интересе «Спартака»: «Это возможно»

Представитель полузащитника «Удинезе» Санди Ловрича Джованни Маннино ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в «Спартак».

Ранее об интересе «Спартака» к Ловричу сообщал «Евро-Футбол.ру».

«Это возможно. Но он должен попасть в итальянский топ-клуб или в АПЛ», — сказал Маннино «СЭ».

В минувшем сезоне чемпионата Италии Ловрич провел 36 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8,5 миллионов евро.