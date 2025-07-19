«Оренбург» подписал черногорского полузащитника Бубанью

Полузащитник боснийского «Сараево» Владан Бубанья стал игроком «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба.

26-летний черногорец выступал в «Сараево» с лета 2024 года. Он провел 40 матчей, забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее хавбек также играл за черногорскую «Сутьеску» и хорватский «Локомотива». На его счету один матч в сборной Черногории.