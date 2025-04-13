«Акрон» дома обыграл «Факел» благодаря голу Дзюбы

«Акрон» дома обыграл «Факел» в матче 24-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте с пенальти забил нападающий тольттинского клуба Артем Дзюба.

«Акрон» прервал свою безвыигрышную серию из 4 матчей, а у воронежской команды безвыигрвшная серия продлилась до 12 игр.

«Акрон» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 очками — на 15-й строчке.