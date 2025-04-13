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13 апреля, 16:21

Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России по данным Transfermarkt

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Факела».

Это произошло на 72-й минуте встречи. На счету 36-летнего форварда теперь 166 голов и 100 результативных передач по данным портала Transfermarkt. Таким образом, он побил рекорд Дмитрий Лоськова по системе «гол + пас» в чемпионатах России. На счету Лоськова 120 голов и 145 голевых передач.

По данным большого исследования «СЭ» и Спортс'', на счету Дзюбы на данный момент 249 (166+83) очков по системе «гол + пас», у Лоськова — 255 (120+135).

Дмитрий Лоськов и&nbsp;Артем Дзюба.Гранд-исследование «СЭ» и Спортса'' — мы пересчитали все (да, все!) ассисты Лоськова, Дзюбы и не только

Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
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