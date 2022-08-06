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Сегодня, 17:33

Акинфеев установил рекорд России по числу матчей на высшем уровне

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной.

Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).

Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне

Игрок

Чемпионат

Кубки*

Еврокубки**

Сборная

Всего

Игорь Акинфеев

518

56

133

111

818

Сергей Игнашевич

489

56

143

127

817

Василий Березуцкий

402

50

106

101

659

Сергей Семак

456

48

51

65

621

Александр Анюков

360

60

106

77

603

Дмитрий Лоськов

453

41

68

25

589

Юрий Жирков

337

48

90

105

589

Алексей Березуцкий

355

54

107

58

574

Игорь Денисов

384

44

92

54

574

Артем Дзюба

390

36

76

55

557

* Кубок России, Суперкубок России, Кубок премьер-лиги.
** Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Локомотив

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
2
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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