Акинфеев установил рекорд России по числу матчей на высшем уровне

Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной.

Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).

Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне

Игрок Чемпионат Кубки* Еврокубки** Сборная Всего Игорь Акинфеев 518 56 133 111 818 Сергей Игнашевич 489 56 143 127 817 Василий Березуцкий 402 50 106 101 659 Сергей Семак 456 48 51 65 621 Александр Анюков 360 60 106 77 603 Дмитрий Лоськов 453 41 68 25 589 Юрий Жирков 337 48 90 105 589 Алексей Березуцкий 355 54 107 58 574 Игорь Денисов 384 44 92 54 574 Артем Дзюба 390 36 76 55 557

* Кубок России, Суперкубок России, Кубок премьер-лиги.

** Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото.