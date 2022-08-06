Акинфеев установил рекорд России по числу матчей на высшем уровне
Матч 4-го тура РПЛ против «Факела» стал для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева рекордным, 818-м, на высшем уровне — в чемпионате страны и национальных кубках (начиная со стадии участия команд высшего дивизиона), еврокубках и играх сборной.
Голкипер и капитан ЦСКА обогнал многолетнего партнера по обороне клуба и сборной Сергея Игнашевича, на счету которого 817 игр за «Крылья Советов», «Локомотив» и ЦСКА. Тройку «гвардейцев» замыкает еще один экс-армеец — Василий Березуцкий (659 игр).
Лидеры по матчам за российскую команду на высшем уровне
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Кубки*
|
Еврокубки**
|
Сборная
|
Всего
|
Игорь Акинфеев
|
518
|
56
|
133
|
111
|
818
|
Сергей Игнашевич
|
489
|
56
|
143
|
127
|
817
|
Василий Березуцкий
|
402
|
50
|
106
|
101
|
659
|
Сергей Семак
|
456
|
48
|
51
|
65
|
621
|
Александр Анюков
|
360
|
60
|
106
|
77
|
603
|
Дмитрий Лоськов
|
453
|
41
|
68
|
25
|
589
|
Юрий Жирков
|
337
|
48
|
90
|
105
|
589
|
Алексей Березуцкий
|
355
|
54
|
107
|
58
|
574
|
Игорь Денисов
|
384
|
44
|
92
|
54
|
574
|
Артем Дзюба
|
390
|
36
|
76
|
55
|
557
* Кубок России, Суперкубок России, Кубок премьер-лиги.
** Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Лига Европы, Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА, Кубок Интертото.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0