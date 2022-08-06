«Спартак» одержал три победы подряд в РПЛ впервые с весны 2021 года

«Спартак» обыграл «Урал» (2:0) в матче 4-го тура РПЛ.

Красно-белые одержали третью победу подряд — до этого они выиграли у «Краснодара» (4:1) и «Оренбурга» (4:1).

«Спартаку» удалось выиграть три матча кряду впервые с весны 2021 года — тогда команда смогла победить ЦСКА (1:0), тульский «Арсенал» (2:1) и «Химки» (2:1). Победная серия красно-белых длилась с 25 апреля и прервалась 16 мая, когда они сыграли вничью с «Ахматом» (2:2).

Следующий матч в сезоне-2022/23 «Спартак» проведет против «Сочи» в рамках 5-го тура РПЛ. Игра состоится 14 августа и начнется в 20.00 (мск).