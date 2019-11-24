Акинфеев поблагодарил Широкова и назвал лучшим игроком матча Рыжикова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после победы над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 17-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра проходила в Москве. Единственный гол на 74-й минуте игры забил хавбек Никола Влашич.

— Нужно передать большое спасибо Роману Николаевичу (Широкову — Прим. «СЭ»), — сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Хорошо, что Андрея Сергеевича (Аршавина — Прим. «СЭ») не было. Конечно, это шутки. Думаю, Сергей Рыжиков больше заслуживал эту награду по сегодняшней игре. Награда приятна любая, но не стоит обольщаться. Главное — игра, победы, и чтобы не было травм. А все остальное уходит на второй план.

При закрытом футболе тяжело было играть, — В первом тайме «Крылья Советов» всей командой оборонялись. Второй тайм более открытым был. Единственный гол решил исход матча. Если быть объективным, 0:0, наверное, оптимальный счет, но когда побеждаешь, всегда радуешься. Овчинников и отсутствие Гончаренко? У нас опытный тренерский штаб, Гончаренко провел установку. Ничего нового не было. Главное было сыграть строго в обороне. Ну и Никола забил сумасшедший гол.

? Мощнейший выстрел Влашича с дальней дистанции превращается в один из самых красивых голов 17-го тура.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/SZtih7tQAH — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 24, 2019

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