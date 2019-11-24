Сумасшедший гол Влашича в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич забил гол в ворота «Крыльев Советов» на 74-й минуте матча 17-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Москве.

22-летний Влашич получил пас от хавбека Кристияна Бистровича и выстрелил примерно с 25 метров — мяч по уходящей траектории влетел в правую девятку ворот Сергея Рыжикова.

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