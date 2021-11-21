Дрейер объяснил, почему поменял бутсы во время матча с «Сочи»

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер объяснил, почему он решил поменять бутсы во время матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Поле было очень скользким, я должен был поменять бутсы. Я рад, что переобулся и забил гол», — сказал Дрейер в видео, опубликованном в Twitter казанцев.

Гол Дрейера принес «Рубину» победу над сочинцами. Датчанин забил мяч после того, как сменил бутсы.