Дрейер объяснил, почему поменял бутсы во время матча с «Сочи»
Полузащитник «Рубина» Дрейер объяснил, почему поменял бутсы во время матча с «Сочи»
21:59
Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер объяснил, почему он решил поменять бутсы во время матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).
«Поле было очень скользким, я должен был поменять бутсы. Я рад, что переобулся и забил гол», — сказал Дрейер в видео, опубликованном в Twitter казанцев.
Гол Дрейера принес «Рубину» победу над сочинцами. Датчанин забил мяч после того, как сменил бутсы.
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