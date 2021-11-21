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Дрейер объяснил, почему поменял бутсы во время матча с «Сочи»

Полузащитник «Рубина» Дрейер объяснил, почему поменял бутсы во время матча с «Сочи»
21:59

Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер объяснил, почему он решил поменять бутсы во время матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Поле было очень скользким, я должен был поменять бутсы. Я рад, что переобулся и забил гол», — сказал Дрейер в видео, опубликованном в Twitter казанцев.

Гол Дрейера принес «Рубину» победу над сочинцами. Датчанин забил мяч после того, как сменил бутсы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Рубин
Голы
Родригау, 27 (1:0), Абильдгор, 31 (1:1), Дрейер, 81 (1:2)
Сочи
Заболотный Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Прохин, 65 ) Маргасов Юсупов (Ангбан, 86 ) Бурмистров (Воробьев, 71 ) Нобоа (Жоаузинью, 86 ) Кассьерра (Дуганджич, 85 )
Рубин
Дюпин Уремович Зотов Тальби Хван Ин Бом Бакаев (Мусаев, 69) Дрейер Зуев (Костюков, 46) Абильдгор Онугха (Игнатьев, 78) Хакшабанович
Предупреждения
Заика 22  -  Абильдгор 24, Зуев 26, Онугха 78, Игнатьев 83
Удаления
Юрганов 59
Судьи
Алексей Матюнин (Москва) Илья Елеференко (Москва) Алексей Воронцов (Ярославль)
ВАР
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва)

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры