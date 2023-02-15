Агент Лаптева заявила, что футболист определится с новым клубом до конца недели

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, где нападающий Денис Лаптев может продолжить карьеру.

«По Лаптеву мы ведем разговоры с разными клубами — Корея, Узбекистан, Казахстан, Первая российская лига, Беларусь. До конца недели определимся», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Торпедо» и провел за клуб девять матчей, забив один мяч.